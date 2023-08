CdM – Rinnovo Osimhen: ADL fiducioso nonostante i tempi lunghi della trattativa

Ancora non si è sbloccata la situazione legata al rinnovo di Victor Osimhen. Sebbene le parti abbiano trovato un punto d’incontro, mancano gli ultimi dettagli per giungere all’intesa definitiva.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, come spiegato dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, resta fiducioso. Con un importante sforzo economico, la società riuscirà a trattenere il centravanti nigeriano: più di 10 milioni di euro d’ingaggio con una clausola rescissoria da circa 150 mln valida per l’estero nell’estate del 2024 e in Italia a partire dal 2025.