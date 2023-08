CdS, verso Napoli-Sassuolo: gli ultimi aggiornamenti su Kvaratskhelia

Domenica sera, alle ore 20:45, il Napoli affronterà il Sassuolo di Dionisi allo stadio Diego Armando Maradona per la seconda partita di campionato.

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, oggi pomeriggio la squadra riprenderà gli allenamenti dopo i due giorni di pausa concessi da Rudi Garcia. C’è grande attesa per Khvicha Kvaratskhelia, che a seguito di un affaticamento muscolare non ha potuto giocare il primo match contro il Frosinone.

Nelle prossime ore e nei giorni seguenti, lo staff medico valuterà le condizioni del georgiano. Considerando l’entità del problema fisico, la sua presenza in campo non dovrebbe essere a rischio.