L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle prossime mosse di mercato del Napoli. Secondo il quotidiano sembra che ci sia un interesse per il giocatore danese Jesper Lindstrom, esterno di 23 anni che gioca per l’Eintracht. L’obiettivo del Napoli è quello di inserirlo nella rosa possibilmente durante il mercato attuale o al più tardi a gennaio. Tuttavia, la fattibilità di questa mossa sembra legata alla possibile cessione di Hirving Lozano. Se la cessione di Lozano si concretizzasse entro il primo settembre, ci sarebbe spazio per l’arrivo di Lindstrom prima della chiusura del mercato. In caso contrario, sembra che l’opzione per aggiudicarsi Lindstrom possa essere presa in considerazione anche per la finestra di gennaio. Lindstrom sta attendendo gli sviluppi della situazione in modo simile a come lo sta facendo Gabri Veiga.