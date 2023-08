Gabri Veiga è ormai ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Napoli, come confermato dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo twitter. Per il calciatore spagnolo si devono sistemare solo gli ultimi dettagli, poi sarà per lui tempo di visite mediche e firma sul contratto che lo legherà agli azzurri. Nelle prossime 36 ore dovrebbero esserci le visite mediche, quindi si presume entro domani il calciatore sarà in Italia, per poi siglare il contratto con gli azzurri fino al 2028.