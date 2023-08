L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione di Gabri Veiga. Secondo il quotidiano il presidente De Laurentiis sta provando a chiudere la trattativa intorno ai 30 milioni più l’inserimento di Demme nell’affare. Nel frattempo il Napoli ha già incassato il sì del centrocampista spagnolo, che spera di essere già disponibile per Garcia già per la prima trasferta dell’anno in quel di Frosinone.