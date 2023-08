L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante Gabri Veiga. Secondo il quotidiano c’è la possibilità che Gabri Veiga dal Celta Vigo possa unirsi al Napoli, nonostante la permanenza di Zielinski. Il Napoli ha già raggiunto un accordo con lo spagnolo per un contratto quinquennale dal valore di 1,8 milioni di euro a stagione, oltre ai bonus. Tuttavia, le due squadre stanno ancora lavorando per raggiungere un’intesa sul trasferimento, e potrebbe esserci una discussione sulla cifra da pagare per la clausola rescissoria di 40 milioni di euro. Il prezzo potrebbe scendere di circa 35 milioni di euro, forse con l’aggiunta di bonus. Da un punto di vista tattico Gabri Veiga può essere un giocatore versatile, in grado di adattarsi in una diversa zona del campo, offrendo al Napoli delle opzioni tattiche flessibili.