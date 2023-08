L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante il rinnovo di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano Osimhen ha accettato l’offerta del Napoli e dovrebbe rimanere con il club almeno fino al 2027. Dopo una serie di incontri tra l’agente del giocatore, Roberto Calenda, e il presidente Aurelio De Laurentiis, sembra che le parti abbiano raggiunto un accordo. L’accordo prevede un ingaggio per Osimhen di almeno 10 milioni di euro, comprendenti tutti i bonus e una quota dei diritti di immagine. Inoltre, sembra che anche la questione relativa alla clausola di rescissione sia stata risolta, con una cifra che dovrebbe oscillare tra i 140 ei 150 milioni di euro. Nonostante il contratto non sia ancora stato firmato, sembra che tutti i dettagli siano stati concordati e che la fase di formalizzazione sia in corso.