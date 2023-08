L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione del rinnovo di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano sembra che ci sia stato un progresso positivo nei negoziati tra Osimhen e il Napoli. Sebbene non ci sia ancora l’annuncio ufficiale, ci sono state diverse riunioni che hanno portato a dei passi avanti concreti. Il presidente Aurelio De Laurentiis, ha dichiarato che Osimhen rimarrà al Napoli e che c’è intenzione di prolungare il suo contratto fino al 2027. Il nuovo contratto sembra prevedere un ingaggio di 10 milioni di euro all’anno, comprensivi di bonus e una clausola rescissoria tra i 140 e i 150 milioni di euro. Anche se non vi è ancora un accordo definitivo, sembra che le trattative siano in una fase avanzata e che i dettagli siano in via di definizione.