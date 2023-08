L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del rinnovo di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano sembra che la situazione riguardante il prolungamento del contratto del nigeriano sia ormai giunta alla fase conclusiva. Dopo una serie di incontri tra il presidente De Laurentiis e l’agente Calenda, è tutto pronto per il lieto fine. Il calciatore nigeriano è vicino a firmare un prolungamento di contratto fino al 2027, aggiungendo due anni in più rispetto alla sua attuale scadenza. Il presidente De Laurentiis, dopo aver concluso i dialoghi con l’entourage del calciatore, si è congedato da Castel di Sangro probabilmente per avviarsi verso la sua vacanza. L’ultimo dettaglio che manca è probabilmente la firma del calciatore sul nuovo contratto, che potrebbe rappresentare un passo importante sia per lui che per il club.