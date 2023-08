L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’interesse del Napoli per Teun Koopmeiners. Secondo il quotidiano l’Atalanta è arrabbiata per un contatto con i procuratori di Koopmeiners non autorizzato dal club. Anche dopo tre anni l’interesse è vivo per il centrocampista olandese non è mai passata e dopo la call di De Laurentiis a Percassi qualcuno, non nella persona di De Laurentiis deve averci provato, non rispettando i passaggi istituzionali ed avvicinando gli agenti dell’olandese, per saperne l’intenzioni. L’Atalanta non l’ha presa bene. Poi il caso è rientrato tra le due società.