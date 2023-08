L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano è importante avere giocatori con abilità tecniche eccezionali e una mente brillante per rendere il calcio sia cerebrale che elegante. Quindi bisogna avere idee alternative e suggestioni nel centrocampo, è questo il caso di Gabri Veiga che potrebbe portare creatività alla squadra. Veiga ha colpito il Napoli con le sue abilità in passato, e piaceva anche al Liverpool. Tuttavia, sembra che il Napoli abbia mantenuto un interesse per lui. Il Napoli dunque si è rituffato sullo spagnolo, offrendo 30 milioni di euro. Sembra però che il Celta Vigo non abbia accettato facilmente l’offerta in quanto desideri il pagamento della clausola di rilascio di circa 40 milioni. Il presidente del Napoli, De Laurentiis, è sempre strategico nel suo approccio al mercato dei trasferimenti. L’arrivo di Gabri Veiga è legato alla situazione di Piotr Zielinski, quindi bisognerà avere pazienza ed aspettare.