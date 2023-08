L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Napoli. Secondo il quotidiano sembra che il Napoli stia affrontando un periodo molto difficile, sia a causa dell’infortunio muscolare di Anguissa che a causa di una serie di altri infortuni che stanno colpendo la squadra. Il tecnico Rudi Garcia dunque si trova di fronte a un’effettiva emergenza, con ben dieci calciatori fuori uso. Cinque giocatori (Demme, Lobotka, Kvara, Juan Jesus e Saco) sono costretti a svolgere attività in piscina. Altri quattro giocatori (Osimhen, Mario Rui, Olivera e Zedadka) stanno lavorando in palestra. Inoltre, il portiere Gollini sembra essere stato colpito da un’influenza e è rimasto in albergo a Rivisondoli anziché unirsi al resto della squadra. Infine, Gaetano ha svolto un allenamento personalizzato.