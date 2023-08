L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano sembra che il Napoli stia cercando di rafforzare la propria squadra nel reparto di centrocampo, e Teun Koopmeiners sembra essere una delle prime scelte per il club. Koopmeiners è noto per la sua versatilità e abilità nel gioco di mezzo campo, il che potrebbe renderlo un’ottima aggiunta al Napoli. Inoltre, il fatto che possa coprire più ruoli in mezzo al campo lo rende un giocatore prezioso per qualsiasi squadra. L’Atalanta potrebbe essere riluttante a vendere Koopmeiners, specialmente dopo aver ceduto altri giocatori importanti come Boga ed Hojlund. Tuttavia, il calciomercato è spesso imprevedibile e possono emergere opportunità. Se il Napoli è disposto a fare un’offerta convincente, potrebbe essere possibile convincere l’Atalanta a cedere il giocatore.