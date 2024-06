Sky – Osimhen verso la Premier, Lukaku pronto a sostituirlo, le ultime

Secondo quanto riporta Sky Sport, la Premier League ha messo gli occhi su Victor Osimhen, pronto a lasciare il Napoli in questa estate. Nessun club inglese sembra essere disposto ad arrivare ai 130 milioni della clausola rescissoria, ma tra una parte cash e la possibilità di inserire qualche calciatore, qualche sondaggio più concreto nei confronti del nigeriano comincia a manifestarsi. Osimhen finanzierà sicuramente il mercato estivo del Napoli. Il profilo ideale per Conte come erede del nigeriano resta sempre Romelu Lukaku. Gli azzurri proveranno a fare l’operazione in prestito, anche considerando il peso dell’ingaggio, altrimenti a un acquisto non particolarmente oneroso sui 20-25 milioni considerando l’età e le esigenze dei Blues di vendere per rientrare nel Fair Play Finanziario. Artem Dovbyk è l’alternativa al belga.