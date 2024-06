Secondo quanto riporta sul suo profilo social X il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli è sulle tracce di Dedic del Salisburgo. Il terzino destro classe 2002 sarebbe il profilo perfetto per le caratteristiche richieste da Conte. Spunta anche l’interesse per Spinazzola, in uscita dalla Roma. Seguiranno aggiornamenti.