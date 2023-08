Gazzetta – Il Napoli si fionda su Koopmeiners: pronti più di 30 milioni

Il Napoli vuole fare un colpo a centrocampo e avrebbe individuato il profilo giusto in Koopmeiners.

Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell’Atalanta piace tantissimo agli azzurri e la società vorrebbe convincere a tutti i costi gli orobici a vendere l’olandese: sarebbe pronta a tal proposito anche un’offerta superiore ai 30 milioni di euro. Il centrocampista non avrebbe rifiutato la destinazione, infatti, approdando a Napoli potrebbe partecipare alla prossima Champions League e lottare per le primissime posizioni di campionato.