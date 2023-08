Il Mattino – L’infortunio di Kvara preoccupa: potrebbe saltare la prima a Frosinone

L’infortunio di Kvara potrebbe risultare più grave del previsto.

Il georgiano, uscito anzitempo contro il Girona in amichevole, potrebbe saltare già la prima sfida ufficiale di campionato contro il Frosinone. Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Mattino: “Al momento, è Khvicha Kvaratskhelia uscito malconcio dalla sfida con il Girona a non far dormire sonni tranquilli: ha rimediato una botta, un trauma distorsivo che tra qualche giorno dovrà essere rivalutato, per capire se c’è anche un interessamento dei legamenti. Che al momento lo staff medico tende a escludere. Diciamo che la sua presenza tra due settimane a Frosinone non è proprio così sicura. Ma in incidenti del genere, le valutazioni vanno fatte a distanza di qualche giorno e senza accelerazioni”.