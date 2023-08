Chiariello: “Per la corsa allo scudetto la Juventus darà fastidio”

Umberto Chiariello, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per parlare della favorita allo scudetto. Ecco cosa ne pensa:

“I bookmakers cosa dicono? Che quest’anno la favorita non è il Napoli, nonostante sia campione in carica, ma l’Inter. Ad oggi, questa è la posizione dei bookmakers che lo fanno sulla base degli scommettitori. Nel frattempo, la Juventus cresce notevolmente battendo il Real Madrid 3-1. Come ho detto nei giorni scorsi, trovo la Juventus molto pericolosa. La Juventus ha dimostrato di avere qualità importanti: senza competizioni è forse l’ostacolo più alto”.