Sky – L’Hellas Verona ha l’accordo con Folorunsho. Cosa manca per l’ok alla cessione di Faraoni al Napoli

L’Hellas Verona ha trovato da tempo l’accordo con Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli. Può essere lui l’erede del partente Adrien Tameze. La società gialloblù spera di poter trovare presto l’accordo con la dirigenza partenopea. Nel frattempo, sponda veronese si attende che il Napoli mandi Alessandro Zanoli in prestito (qualora arrivasse l’ok di Rudi Garcia) per dare l’ok alla cessione di Davide Faraoni. A riportare è Gianluca Di Marzio.

