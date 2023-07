Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, ha parlato della situazione terzino destro ai microfoni di Radio Marte: “Garcia sta valutando Zanoli e non ha ancora dato il via libera alla sua cessione al Genoa. I rossoblu però non aspetteranno in eterno e potrebbero virare su un alternativa. Se l’operazione dovesse andare in porto, il Napoli andrebbe su Faraoni, forte già di un accordo con il calciatore e il Verona”.