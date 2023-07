Paolo del Genio, giornalista tifoso del Napoli, ha espresso il suo pensiero sul difensore che cerca il Napoli ai microfoni di Radio Goal: “Per il difensore non c’è fretta. L’anno scorso andarono via tutti i big, mentre quest’anno sono rimasti tutti. Io preferisco che il sostituto di Kim arrivi l’ultimo giorno invece di prenderne uno adesso tanto per prenderlo”.