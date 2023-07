Garcia, parla la compagna: “Roma o Napoli? Vi svelo come gestirò il tifo…”

«Molti giornalisti non dicono mai per quale squadra tifano, come fosse un limite. Io invece mi sono sentita liberata nel dichiararlo». Adesso a Napoli come la mette con la sua fede giallorossa? «Mi godrò il derby del Sole come lo intendo io: una festa in famiglia. Resto tifosa della Roma, certo, sarebbe strano il contrario, ma negli anni ho seguito con trasporto anche tante squadre per lavoro, che mi ha insegnato a scindere, a gustarmi il bel calcio a prescindere dalla fede, e per vita privata supportando il lavoro del mio compagno. Farò quindi lo stesso con il Napoli e tiferò anche i suoi colori».

Così Francesca Brienza, giornalista e compagna di Rudi Garcia, ha parlato di come gestirà la questione tifo dal momento in cui lei, di chiara fede giallorossa, sosterrà l’allenatore francese nella sua nuova avventura all’Ombra del Vesuvio.