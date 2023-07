CdS: “Rinnovo Zielinski, stabilita durata e ingaggio”

Piotr Zielinski è in attesa del secondo incontro tra Adl e il suo agente Bart Bolek per quel che riguarda il suo futuro, ma il primo approccio è stato talmente positivo da far uscire allo scoperto Lotito, corteggiatore del centrocampista polacco dopo l’addio di Milinkovic: anche il presidente della Lazio ha confermato che rinnoverà con il Napoli.

La trattativa è impostata su un quadriennale complessivo, e dunque fi no al 2027, con ingaggio ridotto rispetto ai 4,8 milioni attuali, dell’ultimo anno di contratto in dote (scadenza 2024): si tratta sui 3 milioni circa tra base fissa e bonus.

Fonte: Corriere dello Sport