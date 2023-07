Kim saluta Napoli: “Mi ricorderò di voi per sempre! Grazie a voi lo scudetto è stato possibile”

Kim Min-jae è un nuovo calciatore del Bayern Monaco. In attesa dell’annuncio ufficiale, il difensore centrale sudocreano ha già salutato il Napoli, ormai suo ex club. Il giocatore ha totalizzato 45 presenze, 2 gol e 2 assist, vicendo uno scudetto con i partenopei. Di seguito, il suo messaggio pubblicato su Instagram:

“Salve, sono Minjae Kim. Invio questo messaggio a tutti i tifosi del Napoli che hanno dimostrato amore e sostegno. Grazie a voi lo Scudetto è stato possibile dopo Maradona, 33 anni fa. Al mio appassionato club Napoli, Mister Spalletti, ai miei compagni di squadra, e soprattutto ai tifosi del Napoli, vorrei esprimere la mia gratitudine. Non importa dove sarò o non importa dove andrò, mi ricorderò del Napoli e tiferò per te. Grazie. Forza Napoli sempre”.