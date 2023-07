Del Genio: “Per Kim non c’è stato nulla da fare. Meglio perdere lui che uno di quei due…”

Paolo del Genio, giornalista tifoso del Napoli, ha parlato a microfoni di Napoli su Telecapri: “Il Napoli ha provato a trattenere Kim ma non c’è stato niente da fare. Il calciatore voleva fare questo ulteriore salto di qualità e il Bayern come storia, appeal e forza è superiore. Il ragazzo insieme al suo entourage volevano fortemente i tedeschi e ADL ha avuto le mani legate. Credo che sia meglio per il Napoli aver perso lui che uno tra Osimhen o Kvara. Sotto il piano puramente tecnico sarebbe stata dura perdere due calciatori che hanno partecipato a 50-60 goal, spostando nettamente gli equilibri. Sarà sicuramente difficile sostituire il coreano ma sarebbe stato peggio perdere uno dei due lì davanti”.