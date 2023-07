Meluso in conferenza: “La chiamata di De Laurentiis è arrivata alle 7 del mattino. Rinnovo Osimhen? Ecco cosa penso. E sulla mia fede calcistica…”

Meluso, nuovo direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione. Questo uno spezzone di conferenza: “La chiamata di De Laurentiis? Sicuramente inaspettata. Erano le 7 del mattino quando mi ha telefonato. Ci siamo incontrati qualche ora dopo a Napoli a pranzo. Per discutere del contratto ci sono voluti 20 secondi. Rinnovo Osimhen? Sono arrivato da poco, ma se riusciremo a tenerlo sarà una grande cosa, fa la differenza in Serie A. Che squadra tifo? Non tifo Juventus, ma per la squadra in cui lavoro. Quando ero a Lecce tifavo Lecce ed ora a Napoli darò tutto me stesso”.