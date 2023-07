L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sulla situazione del futuro di Piotr Zielinski. Secondo il quotidiano L’arrivo di De Laurentiis in Val Di Sole potrebbe portare ad una rapida evoluzione del mercato. Inoltre, si prevede che Bartolomej Bolek, l’agente di Zielinski, giungerà a Dimaro per valutare la proposta dell’Al Ahli: un contratto triennale da 12 milioni di euro a stagione. Tuttavia, il Napoli è in attesa di una proposta ufficiale intorno ai 25 milioni di euro.