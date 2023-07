L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su una novità riguardante l’esordio del Napoli nel prossimo campionato. Secondo il quotidiano come da tradizione televisiva, saranno i campioni d’Italia a dare il via al campionato di Serie A. Il Napoli giocherà in trasferta a Frosinone per motivi legati ai dei lavori in corso al Maradona. In contemporanea al Napoli si svolgeranno anche le partite Empoli-Verona, Genoa-Fiorentina e Inter-Monza.