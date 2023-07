Di Marzio: “L’Inter è ad un passo dal chiudere la trattativa per Frattesi. Il Napoli aveva provato ad inserirsi”

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio l’Inter ha accelerato per Davide Frattesi, e potrebbe chiudere nelle prossime 24 ore. Per il centrocampista della Nazionale i nerazzurri dovrebbero sborsare 25 milioni e il cartellino di Samuele Mulattieri. Per la mezz’ala sono stati inutili l’interesse del Milan e il tentativo all’ultimo del Napoli, con il club neroverde che è ormai pronto a lasciar partire il suo gioiello. Per lui il club di Aurelio De Laurentiis aveva chiesto informazioni, ma il giocatore aveva espresso la sua volontà di accasarsi in nerazzurro, dove si trasferirà in prestito con obbligo di riscatto.