L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano il Napoli sta monitorando attentamente Maxime Lopez. Il centrocampista del Sassuolo è apprezzato da Garcia e anche il direttore neroverde Giovanni Carnevali ha confermato l’interesse del club partenopeo. Il classe 1997 piace per la sua versatilità, poiché possiede tecnica e velocità per ricoprire diversi ruoli.