Il Mattino – Lozano verso la cessione! Ci sono tre nomi in lista per sostituirlo, i dettagli

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano dopo una stagione deludente, Hirving Lozano potrebbe presto lasciare il Napoli. Alcuni club stranieri, dell’ Arabia Saudita e del Messico, sono interessati all’attaccante azzurro. Il presidente De Laurentiis è disposto a venderlo ma sta cercando un sostituto adeguato. Il club azzurro ha identificato Jesper Lindstrom, gioiellino danese dell’U-21 e dell’Eintracht Francoforte come possibile rinforzo. A differenza di Lozano, Lindstrom può giocare in diverse posizioni sul campo e si è dimostrato abile anche come trequartista. Nonostante il costo dell’operazione, gli azzurri non sembrano intimoriti. Un’altra opzione è Adama Traorè, un giocatore spagnolo di 27 anni che si è liberato dal Wolverhampton e che anche il Milan sta considerando. Un’altra alternativa a livello nazionale potrebbe essere Riccardo Orsolini del Bologna, che ha ancora un anno di contratto con la squadra felsinea.