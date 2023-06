Sabatini: “Osimhen è un assegno circolare per il Napoli, ma non me ne priverei mai”

Queste sono le parole di Sandro Sabatini su Osimhen: “De Laurentiis è un po’ il personaggio di ‘sono io il vostro Cavani’. Fa parte delle sue tendenze, diciamo, egocentriche. D’altronde, dopo l’accordo con la Juventus non credo che il direttore potesse aspettarsi un trattamento differente. Ciò detto, il patron azzurro sta impostando un tipo di società in cui la figura del presidente pare essere sempre più centrale, mentre allenatori, squadra e dirigenti sicuramente più periferici. Inoltre, mi pare enorme la contraddizione che si ha sul valore dello stesso Giuntoli. Mentre i giornali titolano quotidianamente sull’arrivo imminente di colui che è visto come il salvatore della patria in bianconero, non si legge nulla sulla sostituzione di Cristiano in azzurro. Eppure, dovrebbe essere una notizia di pari importanza. Giuntoli è un dirigente i cui meriti, di competenza e gestione, non si discutono. Ciononostante, quanto accaduto in questi giorni è la più plastica esemplificazione della teoria secondo la quale tutti sono utili e nessuno e indispensabile. Il presidente De Laurentiis non lo reputa indispensabile, tantomeno fautore principale del successo”.