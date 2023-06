Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista e telecronista Sky Massimo Marianella facendo un punto sulle trattative all’estero: “Il Tottenham è una squadra di ambizioni medio-alte che sta cambiando tutto. Ci sarà un nuovo manager, che sarà l’australiano di Grecia Postecoclu. Molti giocatori andranno via, il nuovo tecnico potrebbe addirittura non trovare Kane se il centravanti inglese dovesse andare al Manchester United, Bayern Monaco o Chelsea.

Nelle ultime ore in Inghilterra dicono che addirittura il Chelsea stia per fare una telefonata al Napoli per Osimhen. Sembra che sia chiusa una porta, che è quella del Real Madrid, le due più spalancate per prendere un attaccante restano il Manchester United e il PSG. A quel punto si liberebbe un posto anche al Tottenham“.