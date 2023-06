CdM – Demme destinato a partire! Il sostituto può essere un giocatore già allenato da Garcia, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto sui movimenti in uscita del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli sta cercando un sostituto per Diego Demme e ha mostrato interesse per Maxime Lopez del Sassuolo, valutato intorno ai 20 milioni di euro. Il calciatore è molto richiesto, avendo giocato con Rudi Garcia allenatore all’Olympique Marsiglia. La Fiorentina lo sta considerando come possibile sostituto di Amrabat destinato all’Atletico Madrid, ed anche la Lazio di Sarri ha dimostrato interesse per lui.