CdS – Anche Jonathan David in lista se parte Osimhen. Anche qui la valutazione è alta, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano Jonathan David si è dimostrato un attaccante di livello, ereditando già il ruolo di Victor Osimhen con facilità e segnando ben 26 gol quest’anno e 52 totali con il Lille. Ciò dimostra che anche in Canada possono nascere grandi talenti nel calcio. David è valutato tra i 50 e i 60 milioni, ma il prezzo può essere negoziabile solo fino a un certo punto. Il suo gradimento da parte di Garcia è importante, ma Hojlund e Beto sono anche considerati nella lista ristretta di chi segna gol in modo efficace.