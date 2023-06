Monfrecola: “In Messico i tifosi sono convinti Lozano possa lasciare solo per la Premier, vi dico il suo sogno”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è intervenuto l’ex intermediario di Hirving Lozano, Alessandro Manfrecola, parlando delle ultime voci di mercato. In Messico tutti sembrano stupiti del possibile passaggio dell’ala messicana in Arabia Saudita, perché ci si aspettava un suo trasferimento in Premier. Queste le sue parole: “Sono rimasto sorpreso dall’interesse dell’Arabia Saudita per Lozano. Anche in Messico lo sono, tutti sono convinti che il ragazzo avrebbe lasciato Napoli solo per la Premier League, ora sono rimasti perplessi dalla notizia. Questo anche perché il Messico deve preparare le prossime competizioni, quindi i tifosi sperano almeno che Lozano rimanga al Napoli. Io resto comunque scettico sullo strapotere e sull’appeal degli arabi nel calcio, visto che avevano provato a fare lo stesso in MLS e lì il calcio non è decollato. La parte economica è importante, ma non è ancora tutto nel mondo del calcio. Per Lozano hanno mostrato interesse West Ham ed Aston Villa, ma sembra essere un interesse timido. Lozano ha sempre sognato piazze come Liverpool e Manchester, quindi non credo possa esserne molto attirato”.