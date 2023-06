Corbo: “Spalletti il primo a scappare da una situazione durissima, ovvero ripetersi dopo aver vinto lo Scudetto”

Il giornalista de La Repubblica Antonio Corbo è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’addio di mister Spalletti e de Ds Giuntoli. Queste le sue parole: “Spalletti è stato il primo a scappare da una situazione durissima, ovvero ripetersi dopo aver vinto uno Scudetto 33 anni dopo l’ultimo. Per Giuntoli i discorsi sono diversi rispetto all’allenatore, il manager progetta ed è alle soglie della scadenza contrattuale. Oggi posso dire che il suo lavoro è stato straordinario, ma se qualcosa si è interrotto nel rapporto di fiducia tra Spalletti, De Laurentiis e Giuntoli allora è giusto che il direttore sportivo vada in un’altra squadra. Ai tifosi spiace che lascia per andare alla Juventus, ma sono professionisti: serve però l’accordo sul divorzio, se consensuale oppure no, per un manager che al Napoli ha dato tantissimo ed è arrivato a fine ciclo. Non può essere depositario di segreti di operazioni commerciali del Napoli nei prossimi anni, e poi si rivelerebbe una presenza inutile, quindi tanto vale lasciarlo andare”.