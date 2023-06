Cm.it – I contatti tra il Napoli e Galtier sono frequenti, la società azzurra verrebbe aiutata dal Decreto Crescita, i dettagli

Il Napoli cerca il successore di Luciano Spalletti, e al momento l’indiziato principale è Cristophe Galtier, che sembra in pole position. Come riportato da Calciomercato.it i contatti tra la società partenopea e il tecnico francese sono frequenti negli ultimi giorni. Per lui è pronto un contratto che si aggira sui 6/6.5 milioni lordi a stagione, anche grazie al Decreto Crescita che favorisce gli azzurri. Inoltre è stato avvistato a Capri Zinedine Zidane, al momento per vacanze, anche se non è così impossibile che nei prossimi giorni possa incontrarsi col patron azzurro Aurelio De Laurentiis. Al momento sembra alquanto impossibile un suo approdo sulla panchina azzurra, a meno di un cambiamento repentino della situazione.