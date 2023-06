Repubblica – Nuovo allenatore Napoli: Sousa in pole, fumata bianca quasi in arrivo

Paulo Sousa è il profilo in pole per occupare la panchina del Napoli. Questa potrebbe essere la settimana decisiva per affondare il colpo e ufficializzare il suo arrivo come nuovo allenatore azzurro.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de la Repubblica, il tecnico portoghese ha già chiamato Luciano Spalletti per chiedergli informazioni su squadra e ambiente, portandosi così avanti con il lavoro in attesa dei prossimi contatti con Aurelio De Laurentiis. I due, dopo un incontro avuto nel weekend appena trascorso, hanno discusso dell’ipotesi di un contratto biennale.

Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca.