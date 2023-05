Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in una lunga intervista rilasciata alla trasmissione “Che Tempo Che Fa” su Rai 3, ha annunciato l’addio di Luciano Spalletti. Il patron degli azzurri, questa volta, è stato chiarissimo ed alla domanda di Fabio Fazio ha risposto così:

“Spalletti va via? Luciano è un uomo libero! Dopo tanti anni di cinema posso affermare che se una persona che lavora per te ti chiede di prendersi un anno sabbatico, non puoi che dirgli grazie e lasciarlo andare augurandogli le migliori fortune. Una stagione meravigliosa condita dalla prima parte di scetticismo generale. Lo stesso Spalletti lo era perché non conosceva per bene il potenziale dei calciatori acquistati, poi lui è stato bravissimo nel condurli alla vittoria“.