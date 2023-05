Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato importanti dichiarazioni in una lunga intervista a “Che Tempo Che Fa” programma Rai 3 di Fabio Fazio. Il patron dei partenopei ha annunciato grandi opere di ristrutturazione dello stadio e non solo. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Comune di Napoli ci deve dare in concessione il Maradona per 99 anni! Sottolineo il “ce lo deve” perché ho le idee ben chiare. Se non avrò la possibilità di ristrutturare l’impianto come dico io, ne costruisco uno completamente nuovo a Caserta. Come dicevo le idee sono chiare, vogliamo spendere centinaia di milioni per migliorare l’attuale Maradona e non scherzo. In città per festeggiare lo Scudetto sono arrivati migliaia di tifosi da tutto il mondo, specialmente dagli Stati Uniti. Adesso tutti vogliono vedere una partita del Napoli, ma come è possibile se i posti sono limitati?“

Fazio: “Allora dovrà comprare anche qualche calciatore giapponese“.

“Lei è un mago! Stiamo proprio lavorando a questo ed anzi le dico di più. Proprio mentre venivo qui mi sono visto con dei signori che mi hanno dato molte informazioni sullo scouting di calciatori giapponesi.

Festa? Sarà straordinario! Avremo la premiazione finale e tantissimi cantanti, oltre a Stefano De Martino come conduttore. Saremo in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 21:00 ed andremo avanti almeno fino a mezzanotte“.