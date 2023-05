Il difensore del Bologna, Lorenzo De Silvestri, è intervenuto ai microfoni di DAZN per dire la sua al termine del match tra gli emiliani ed il Napoli. Queste le sue parole: “E’ stato un anno molto complicato e sono felice di chiudere la stagione con un goal in casa. Guardo in alto e sento di dedicare la rete a Sinisa! Ho sempre dato il massimo, l’età non aiuta, ma lavoro con costanza in allenamento per essere sempre dentro al gruppo. Al goal ho solo voluto godermi il momento, il pareggio ci tiene a galla anche in ottica ottavo posto per cui lotteremo anche nell’ultimo match“.