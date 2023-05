Di Marzio: “Addio Spalletti. Due allenatori in pole per sostituirlo”

L’addio di Luciano Spalletti sembra essere sempre più vicino. Vista la sua molto probabile partenza, il Napoli si sta muovendo per trovare un valido sostituto che possa guidare la squadra la prossima stagione.

Stando alle ultime notizie riportate da Gianluca Di Marzio, due sono i nomi in pole: Italiano della Fiorentina e Thiago Motta del Bologna, con il secondo in vantaggio sul primo per motivi tattici.

Gasperini e Palladino, più defilati, sono comunque una buona alternativa, ma solo nel caso in cui il club azzurro non voglia più giocare con il 4-3-3 schierato finora. Poi, c’è la pista Benitez: “De Laurentiis gli si rivolge sempre nei momenti di difficoltà. Ipotesi difficile, magari con un ruolo dirigenziale”.