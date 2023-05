Il centrocampista del Napoli, Gianluca Gaetano, è intervenuto ai microfoni di DAZN per dire la sua sul match di stasera che ho la visto siglare il 3-1 contro l’Inter. Queste le sue parole: “Sull’azione del goal penso di essere stato intelligente. Ho pensato che passando la palla a Simeone avremmo mandato in confusione il difensore dell’Inter e così è stato. Il mio sogno da bambino? Uno era sicuramente segnare al Maradona e finalmente l’ho realizzato! Non sono tipo da grandi festeggiamenti, tornerò a casa da mia figlia. Non vedo l’ora di abbracciarla“.