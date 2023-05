Il Napoli di quest’anno è stato spettacolare, ha emozionato la sua gente e i tifosi per tutto il mondo, ed è stato anche un risalto, un simbolo della città, che ne ha ricevuto un ritorno da un punto di vista turistico.

La squadra azzurra, allora, potrebbe anche essere omaggiata dalla città, in particolare dal sindaco Manfredi, in una cerimonia particolare; lo riporta oggi “Il Mattino” in edicola.

Infatti, tutti i dipendenti della SSC Napoli dovrebbero ricevere “La Medaglia della città“, un riconoscimento da consegnare in una cerimonia al “Maschio Angioino”, prima dell’ultima sfida in casa con la Sampdoria il 4 giugno.