Massimiliano Allegri, oggi, in conferenza stampa ha parlato della sfida vitale per la Champions League di domani, relativa ad Atalanta-Juventus, uno scontro fratricida.

Il mister bianconero ha parlato anche del campionato trascorso, parlando dello Scudetto vinto dal Napoli e ha provato a spiegare dove abbia vinto la squadra:

Cos’ha avuto in più il Napoli?

“Quando una squadra vince vuol dire che ha dimostrato di essere più forte. Poi tutte le stagioni non sono uguali, ci sono stagioni in cui capitano delle situazioni che ti vanno contro e situazioni che ti vanno tutte a favore. Però il Napoli ha strameritato questo scudetto nei numeri e in tutto quello che ha fatto. Però tutte le stagioni sono diverse e l’anno prossimo sarà sicuramente un’altra stagione. Per tutto quello che hanno fatto bisogna far loro i complimenti”.

Poi, sul possibile arrivo di Giuntoli, ha detto:

“Ci sono 30 giorni molto importanti che ci portano fino a fine stagione. Poi dal 5 giugno la società deciderà cosa fare a 360°, ma fino al 5 giugno è inutile stare a parlare di quello che può arrivare e di quello che non può arrivare fra giocatori e direttori sportivi. La scelta del direttore sportivo non è mia ma della società, se la farà e con chi la farà. Quando avranno scelto me lo comunicheranno”.