Corriere della Sera – De Laurentiis modello per tutti! Ha vinto con i conti in regola in un calcio pieno di debiti

L’edizione odierna de il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla gestione societaria di Aurelio De Laurentiis. Secondo il quotidiano la vittoria del Napoli è un esempio di successo basato sul talento imprenditoriale, senza la necessità di supporti finanziari esterni. Un modello da seguire per il calcio e non solo. Il Napoli ha finalmente raggiunto un bilancio economicamente sostenibile, il che è un evento straordinario per un sistema sportivo spesso in difficoltà finanziarie. Questo successo permette di preservare la lealtà sportiva e combattere contro la mistificazione del calcio. De Laurentiis ha adottato un approccio insolito rispetto agli altri presidenti: ha pianificato. E grazie a questa strategia il Napoli è riuscito a partire dalla serie C nel 2004 e arrivare dove si trova oggi. Ha perseverato, con una visione ferma e lucida anche se un po’ cinica e spietata, senza mai farsi intimidire dal rischio di diventare impopolare. Questo dimostra il suo coraggio e la sua determinazione nel perseguire i suoi obiettivi.