GdS – Il futuro di Osimhen in bilico! Non si deve escludere però una possibile permanenza

L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano la questione sulla permanenza di Osimhen al Napoli non sarà risolta in modo rapido. De Laurentiis richiede un’offerta tra i 120 e i 150 milioni di euro per discutere la cessione del giocatore nigeriano, ma sta anche considerando l’opzione di un rinnovo contrattuale. Il centravanti ex Lille potrebbe guadagnare fino a 10 milioni in Premier League, ma De Laurentiis è disposto a fare un’eccezione al monte ingaggi per trattenerlo con un nuovo stipendio. Si ricorda che l’attuale politica aziendale limita i guadagni stagionali a un massimo di 3,5 milioni netti.