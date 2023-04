Verso Napoli-Salernitana: le ultime sulle probabili scelte di Spalletti

Domani (ore 15, stadio Maradona) si disputerà il match tra Napoli e Salernitana, partita valida per la conquista matematica dello scudetto da parte della squadra partenopea.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport riporta gli ultimi aggiornamenti sulla probabile formazione che Spalletti schiererà in campo. In porta confermato Meret, seguito in difesa da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. A centrocampo, spazio ad Anguissa, Lobotka e Zielinski. In attacco, ecco il tridente Lozano-Osimhen-Kvaratskhelia.

Simeone torna in panchina. Ancora fuori, invece, Politano e Mario Rui.