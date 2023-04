TMW – Questa la probabile formazione del Napoli. Spalletti si affida ai titolarissimi

L’edizione odierna di TMW ha fatto il punto sulla probabile formazione del Napoli in vista del match contro la Salernitana. Secondo il portale il Napoli è motivato e pronto per il prossimo incontro che potrebbe garantire loro lo scudetto. Simeone torna in squadra per la partita contro la Salernitana, mentre Politano potrebbe essere ancora in dubbio ma considerato per la convocazione. Il Napoli opta per il 4-3-3 con Meret in porta e una difesa composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. A centrocampo Zielinski si unirà a Lobotka e Anguissa mentre in attacco ci saranno Lozano, Kvaratskhelia e Osimhen confermati nel tridente. Mario Rui è invece out dalla formazione.